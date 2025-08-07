circle x black
Cerca nel sito
 

Gaza, Meloni: "Denuncia a Cpi? Sinistra che non ci batte in casa prova con via giudiziaria"

Le parole dopo l'annuncio ieri di Avs, che intende denunciare alla Corte penale internazionale il governo italiano per complicità sui crimini commessi nella Striscia

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni
07 agosto 2025 | 09.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Leggo che alcuni esponenti della sinistra – come Bonelli, Fratoianni e compagnia – vorrebbero segnalare il Governo italiano alla Corte Penale Internazionale. Gli stessi che, giusto qualche tempo fa, chiedevano a Bruxelles di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia. Ora puntano addirittura a un processo internazionale, tirando in ballo il dramma umanitario a Gaza in modo del tutto strumentale, come se perfino questo fosse colpa nostra''. Così su Facebook la premier Giorgia Meloni dopo l'annuncio ieri dell'iniziativa di Avs nel corso della conferenza stampa sulla denuncia alla Cpi contro il governo italiano per complicità sui crimini internazionali commessi nella Striscia.

''Tre cose sono ormai chiare a tutti: la prima è che, non riuscendo a batterci in patria, la sinistra cerca sempre il soccorso esterno. La seconda è che dell’immagine dell’Italia e della sua reputazione nel mondo, a loro, non importa assolutamente nulla.La terza è che ormai hanno un’unica strategia e speranza: provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo. Non riusciranno''.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Corte Penale Internazionale meloni gaza gaza guerra israele gaza gaza avs denuncia governo italia cpi
Vedi anche
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia
Nozze Cirielli-Campitiello, il lancio del riso sugli sposi dopo il sì - Video
Botte e insulti ad anziani e disabili in due Rsa di Pachino: 12 arresti - Video
Tesla 'premia' Musk con un mega pacchetto di azioni
News to go
Caro carburante, quanto costa viaggiare in Italia
News to go
Arriva lo scudo penale per i medici
Neve di agosto in montagna, allo Stelvio fiocchi come batuffoli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza