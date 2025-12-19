circle x black
Piogge e temporali in arrivo sull'Italia, allerta meteo oggi: regioni colpite

E' in arrivo una perturbazione di matrice afro-mediterranea che si avvicinerà verso le nostre regioni meridionali

Maltempo sull'Italia - (Fotogramma)

20 dicembre 2025 | 00.06
Redazione Adnkronos
Tempo in peggioramento sull'Italia nel weekend. E' in arrivo una perturbazione di matrice afro-mediterranea che si avvicinerà verso le nostre regioni meridionali .

I fenomeni meteo, sottolinea iLMeteo.it, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Le regioni più a rischio oggi, sabato 20 dicembre, sono Calabria e Sicilia.

Al Centro-Nord le condizioni saranno migliori anche se con frequenti annuvolamenti, specie in pianura. Attenzione ancora al rischio nebbie fitte notturne.

Domani, domenica 21 dicembre, avremo il solstizio d’Inverno, giorno più corto dell’anno: il tempo peggiorerà sul Nord-ovest e in Sardegna con precipitazioni più probabili dal pomeriggio-sera. La neve tornerà a cadere sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri.

