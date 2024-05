Europee: Blu economy, candidati a confronto su ruolo Italia in politiche del mare

I principali dossier marittimi e, più in generale sul ruolo che l’Italia può svolgere nei programmi di sviluppo della Blue Economy europea, sono i temi al centro del confronto acceso tra i candidati alle prossime elezioni europee nel corso del nuovo appuntamento di Maredì, trasmesso sul sito dell'Adnkronos. Sono tanti i temi che incideranno fortemente sulla competitività in particolare dell’industria del trasporto marittimo, da cui dipende la logistica globale. Dall'economia del mare passa oltre un terzo del Pil - si è ricordato nel corso dell’evento - Dal 70% di import al 50% di export passano attraverso il mare.

“Parlare di Italia in Europa significa fare sistema per affermare la competitività dei settori economici italiani e il benessere dei consumatori", ha sottolineato Mario Zanetti, presidente di Confitarma partecipando al nuovo appuntamento. "Eccesso di normativismo europeo? - si è domandato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, candidato del Partito Democratico - L'Europa deve essere un volano per la crescita delle nostre imprese, con un'attenzione particolare alla crescita del territorio e non soltanto alla regolazione".

L'europarlamentare della Lega, Marco Campomenosi, durante la puntata ha osservato: “Noi chiediamo all'Europa di non invadere eccessivamente le competenze dei singoli Stati: maggior pragmatismo e meno ideologia. Se non correggiamo alcune delle norme approvate soprattutto nell'ultimo quinquennio, nel contesto della transizione ecologica - ha avvertito - c'è il rischio che certi investimenti non arrivino nel nostro Paese". Nel suo intervento a Maredì, Salvatore De Meo, europarlamentare di Forza Italia, ha richiamato l’attenzione sul fatto che "ancora troppa gente è impregnata di una narrativa antieuropeista e non andrà a votare: si deve recuperare la credibilità tra i cittadini".

Secondo Cristina Lodi, candidata di Azione alle europee, “un obiettivo in Europa” è “ il superamento del potere di veto che più volte ha rallentato l'attività dell'Unione nei settori industriali e della difesa comune. L'Europa - ha chiarito nel suo intervento - deve puntare alla decarbonizzazione, ma con una politica industriale comune capace di combattere la concorrenza sleale e la competitività dei Paesi extraeuropei". Infine Nicola Procaccini, candidato di Fratelli d'Italia alle prossime europee, nel suo intervento a Maredì, ha dichiarato: “Noi difendiamo l'idea originale di Unione Europa: non una federazione che toglie competenze, ma un'alleanza di Nazioni che fanno poche cose insieme ma importanti. I cittadini devono poter scegliere: siete d'accordo a vedere trasformati i vostri Stati in mere realtà amministrative, come un Comune degli Stati Uniti d'Europa?", ha concluso, con l’interrogativo, Procaccini.