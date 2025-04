Fancel: "In 3 anni previsti investimenti per 325 mln su dati e Ia"

"Nei prossimi tre anni continueremo a investire in innovazione con oltre 325 milioni di euro su Dati e Intelligenza Artificiale". Lo ha detto Giancarlo Fancel, country manager e ceo di Generali Italia, nel suo intervento all'evento 'Generali Partner del Paese sulle grandi sfide contemporanee: Salute&Welfare e CatNat&Climate Change'.

"I risultati ottenuti nell’ultimo triennio - ha ricordato - rafforzano la nostra leadership a livello nazionale e confermano la solidità di Generali in Italia, con una raccolta record nel 2024 a 32,1 miliardi di euro. Abbiamo oltre 190 anni di Storia all’insegna della protezione di famiglie, imprese e territori e vogliamo mettere questo patrimonio di esperienze, competenze e valori a disposizione di tutto il sistema. La questione demografica e il cambiamento climatico sono sfide che mettono in evidenza il ruolo sociale del nostro essere assicuratori e noi intendiamo confermarci come solido Partner del Paese per contribuire alla crescita economica, sociale e ambientale", ha detto ancora Fancel.