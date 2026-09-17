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Fashion & Talent, Di Monte (Accademia del Lusso): "Nostro evento in piazza di Spagna dove si sono tenute sfilate di grandi stilisti"

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17 settembre 2026 | 22.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi siamo in un setting veramente speciale, in una cornice importante dal punto di vista anche storico culturale. Siamo in piazza di Spagna, quindi siamo veramente in un luogo che da sempre fa cultura e ha segnato tappe importanti nella storia della città. Un luogo legato alla moda perché qui ci sono state le sfilate più importanti degli stilisti eminenti italiani ma anche stranieri". Lo ha detto la direttrice Accademica dell'Accademia del Lusso di Roma e Milano, Giuseppina Di Monte, a margine dell'evento-sfilata 'Fashion & Talent" tenutosi a Roma e organizzato dal'Accademia del Lusso e dall'Università eCampus.

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