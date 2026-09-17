Fashion & Talents, ha sfilato a Roma la moda creata dai giovani

La moda e il talento dei giovani hanno sfilato sotto il cielo della città eterna per l'ottava edizione dell'evento Fashion & Talent. L'appuntamento promosso da eCampus e dall'Accademia del Lusso ha visto alternarsi sulla passerella in piazza di Spagna le creazioni degli studenti di Fashion Design. Nel corso della sfilata-evento l'Accademia del Lusso ha rinnovato il suo sostegno alla onlus 'Mai più vittima' e ha consegnato due borse di studio a delle realtà del territorio che si sono contraddistinte nel supportare la creatività e la progettualità dei loro studenti.