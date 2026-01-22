circle x black
Ferrovienord: "Su Malpensa-Gallarate rispettate scadenze previste"

Pier Antonio Rosetti, presidente di Ferrovienord, all'inaugurazione dell’opera che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.

Pier Antonio Rosetti
Pier Antonio Rosetti
22 gennaio 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Inauguriamo la nuova tratta ferroviaria a distanza di circa tre anni dall’avvio dei lavori, rispettando tutte le scadenze previste dal cronoprogramma e consegnando l’opera finita per l’inizio degli imminenti Giochi Olimpici. Non posso che ringraziare tutto il personale di Ferrovienord e delle imprese coinvolte che hanno lavorato veramente con grande impegno e dedizione per raggiungere questo traguardo”. Così Pier Antonio Rosetti, presidente di Ferrovienord, all'inaugurazione dell’opera che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.

Ferrovie Rosetti Ferrovienord T2 Malpensa
