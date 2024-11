Ferzan Ozpetek firma 'mattonella' in onore del Brunello di Montalcino

Ferzan Ozpetek, regista cinematografico e teatrale, scrittore e sceneggiatore, ha regalato a Montalcino (Siena), nel corso della terza giornata del 33° Benvenuto Brunello, la sua "Blue Note", la piastrella celebrativa riferita alla vendemmia 2024 del celebre vino. Lo svelamento della 'mattonella' è avvenuto durante una cerimonia al Teatro degli Astrusi alla presenza del sindaco Silvio Franceschelli e del presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci.

La piastrella dell'artista - iniziativa del Consorzio - è stata successivamente posata dallo stesso regista sul muro del Palazzo comunale del borgo, accanto a quelle firmate da celebri personalità.

Ozpetek ha spiegato che la piastrella riproduce un suo quadro del 1982, realizzato a Roma nel periodo prima di diventare aiuto regista e ricoprire altri ruoli. "In quegli anni studiavo all'Università ma poiché mio padre disapprovava le mie aspirazioni cinematografiche e smise di sostenermi economicamente, mi sono dato da fare e ho lavorato da un corniciaio nel centro di Roma - ha raccontato - Lì ho familiarizzato con pittrici, disegnatori, autori di mosaici e mi sono dedicato io stesso alla pittura, da sempre una mia passione. Con tecnica del disegno a gesso, diciamo gessetti colorati, ne avrò fatti in un paio d'anni più di duecento, quasi tutti con figure di donne. E li vendevo, in effetti ne ho venduti molti, mi ci mantenevo. Alcuni sono anche entrati nei miei film: il famoso poster ormai storico di Le fate ignoranti è il trattamento di uno di quei quadri, mentre nel più recente 'La dea Fortuna' ne compaiono altri quattro".