Fiere, Mondo (Bper Banca): "Siderurgia necessità di sviluppo verso sostenibilità"

“Oggi per Bper Banca essere qui è un momento molto importante, perché essere partner di questa industria significa essere al fianco anche di uno sviluppo, verso la transizione e verso la sostenibilità di un settore che ne ha chiara necessità. Si tratta di un settore capital intensive dove i costi energetici sono uno degli elementi su cui ci si trova a confrontarsi quotidianamente”. Con queste dichiarazioni Adelaide Mondo, responsabile Corporate Lending di Bper Banca, è intervenuta al talk intitolato “Bper e le imprese della siderurgia insieme verso un futuro sostenibile” inserito nel programma dell’undicesima edizione della Conference and Exhibition internazionale Made in Steel. Nella Fiera di Rho, in provincia di Milano, si confrontano imprenditori e manager del settore, speakers e policy makers italiani e internazionali.

Nel talk si è parlato di come sia importante supportare le imprese nell’affrontare la transizione ambientale e sociale: “Per un'industria siderurgica, oggi andare verso la transizione significa ad esempio continuare ad investire nell’elettrificazione degli altiforni piuttosto che in investimenti come quelli dell'idrogeno - spiega Mondo - Per fare questi investimenti c'è necessità ovviamente di un supporto finanziario, ma anche di chi, con specializzazioni e professionalità, sappia identificare le scelte più concrete e più vicine alle esigenze di quell'impresa. Bper può fare questo”.

“Il Gruppo Bper è qui, oggi, per essere al fianco di queste imprese, nell'accompagnamento verso questo percorso. Vogliamo supportare finanziariamente non solo nel modo tradizionale, ma anche offrendo consulenza, specializzazione, dare soluzioni alternative proprio per far sì che questo settore possa continuare ad essere il settore di riferimento non soltanto dell'industria italiana, ma europea e internazionale”, conclude.