circle x black
Cerca nel sito
 

Fii, Moretti: "Per il mid-market europeo la parola chiave è scala"

Mauro Moretti - Foto Adnkronos
Mauro Moretti - Foto Adnkronos
19 giugno 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per il mid-market europeo la parola chiave dei prossimi anni è "scala". Senza dimensioni adeguate, le aziende non riescono a competere né a finanziare gli investimenti necessari per crescere a livello internazionale. A dirlo, durante la diretta Adnkronos da Fii Priority Europe a Roma, è Mauro Moretti, founder e CEO di Three Hills.

Moretti presenta Three Hills come una realtà nata quasi 14 anni fa e cresciuta progressivamente fino a gestire circa 3,5 miliardi di euro. La società è guidata da Londra, dove si trova il quartier generale, ma l’Italia ha assunto un ruolo sempre più rilevante. "Investiamo in tutta Europa, però i due Paesi che la fanno da padrone sono Uk e Italia, che pesano circa il 30% ciascuno", spiega. A questi si aggiunge la crescita dell’ufficio di Parigi, che oggi rappresenta quasi il 20% delle masse.

La base degli investitori è composta soprattutto da istituzionali, circa il 70% del capitale, ma Moretti rivendica anche il ruolo dei grandi family office e delle famiglie imprenditoriali. La presenza di imprenditori tra gli investitori crea, secondo il fondatore di Three Hills, una connessione più naturale con le aziende finanziate. È un elemento che la società intende mantenere anche nei prossimi anni, mentre si prepara a lanciare due nuovi fondi, uno dopo l’estate e un altro nel 2027, con l’obiettivo di avvicinarsi ai 4-5 miliardi.

Il nome Three Hills nasce dalle "tre colline umbre" di Collazzone, vicino Perugia, il paese in cui Moretti è cresciuto. Ma il modello è internazionale: un approccio ibrido al capitale, capace di combinare strumenti di debito ed equity. "Abbiamo portato sul mercato qualcosa di diverso dal private equity tradizionale", sottolinea. Questa flessibilità consente di entrare in aziende che non avrebbero mai considerato la vendita della maggioranza, preservando il Dna imprenditoriale europeo.

Tra gli esempi citati c’è Sec Newgate, gruppo di comunicazione e public affairs supportato nel percorso di buy and build internazionale, fino allo sviluppo di una forte presenza americana. Il Medio Oriente, aggiunge Moretti, è cambiato: fino a pochi anni fa era visto soprattutto come luogo dove raccogliere capitali. Oggi molte aziende del portafoglio vogliono crescere in quei mercati anche con il proprio business. Il dialogo con fondi sovrani e family office diventa così più strategico: uno scambio tra capitali e know how, più bilanciato e più interessante per entrambe le parti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scala mid market europeo investimenti crescita internazionale fondi sovrani family office
Vedi anche
Caldo e Mondiali, medico-fisiatra: "Un match su 4 in condizioni estreme" - Video
Roma Pride, Francesca Michielin: "Dobbiamo esserci se pensiamo che la Repubblica sia davvero di tutti"
Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migranti - Videonews
Omicidio Mongiello, il presunto killer agì in sella a bici: le immagini
News to go
Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione
Ue, Crosetto: "Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia" - Video
Meloni risponde a Trump: "Allibita, dichiarazioni totalmente inventate" - Video
Michelle Obama fa commuovere Barack, il video dell'omaggio a Chicago
News to go
Sempre più giorni con caldo estremo, l'allarme di Greenpeace
Imprevisto a Bruxelles, pioggia nella sala stampa del Consiglio europeo - Video
Napoli, incendio nel Parco archeologico di Longola - Video
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza