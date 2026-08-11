Un 61enne è morto nel tentativo di salvare un 13enne precipitato in una scarpata. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di Bosco di Corniglio, nel Parmense. L'uomo non era un capo scout, come emerso in un primo momento, ma il papà di due ragazzini accampati con il gruppo. Il 6enne ha tentato di soccorrere un 13enne caduto, ma è precipitato a sua volta, battendo ripetutamente la testa e morendo sul colpo. Alla notizia dell'incidente, i due figli della vittima avrebbero accusato un malore.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, che hanno recuperato il ragazzino e lo hanno trasportato in elicottero, in codice 2, all'ospedale di Parma. Il 13enne avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba.

Inutili i soccorsi per il 61enne, anche lui residente in zona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.