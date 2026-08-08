circle x black
Cerca nel sito
 

Ragazzo colpito da fulmine su Monte Livata, condizioni stazionarie: prognosi resta riservata

Il personale sanitario sta attuando i protocolli terapeutici previsti in questi casi

Ospedale Gemelli - (Ipa)
Ospedale Gemelli - (Ipa)
08 agosto 2026 | 12.16
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

A quanto si apprende sono stazionarie le condizioni del ragazzo di 16 anni ricoverato ieri nella Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata.

Il personale sanitario sta attuando i protocolli terapeutici previsti in questi casi e la prognosi resta riservata.

Il giovane era insieme a un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato ed è stato raggiunto dal fulmine mentre, insieme ad altri due ragazzi, stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Monte Livata monte livata fulmine monte livata fulmine ragazzo cronaca news
Vedi anche
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza