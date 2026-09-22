Soccorso dai sanitari del 118 di Azienda Zero il piccolo è stato intubato e trasportato in ospedale in codice rosso, ma non ce l'ha fatta

Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 in Corso Regina Margherita a Torino. Per cause ancora in corso di accertamento un bimbo di sette anni è stato investito. Soccorso dai sanitari del 118 di Azienda Zero il piccolo è stato intubato e trasportato in ospedale in codice rosso e in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi dei sanitari, purtroppo il piccolo non ce l'ha fatta.

Il piccolo ha riportato un grave politrauma. Al suo arrivo in ospedale, il bimbo era stato immediatamente trasferito in sala operatoria dove è stato anche sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre le lesioni riportate nell’incidente. A quando si apprende, da una prima ricostruzione al momento dell’urto il bambino era a bordo di una bicicletta. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno compiendo i rilievi gli agenti della polizia locale.