Chiudere il ciclo del carbonio trasformando le emissioni di CO2 in metano. È questa la scommessa vinta dai ricercatori della Ohio State University, negli Stati Uniti. In particolare, gli esperti avrebbero individuato nel nichel un catalizzatore fenomenale del processo di conversione. I risultati dello studio, che dischiudono interessanti prospettive di ricerca, sono recentemente comparsi sulle colonne del “Journal of the American Chemical Society”, una delle più autorevoli riviste del settore.