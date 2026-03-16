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Come scaricare la Certificazione Unica 2026

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La Cu 2026 sarà messa a disposizione dal 16 marzo. Come si scarica?

Come scaricare la Certificazione Unica 2026
16 marzo 2026 | 14.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

A marzo, come ogni anno, è tempo di compilare e inviare la Certificazione Unica.

Nonostante le modifiche al calendario delle scadenze, non cambia la data entro cui i sostituti d’imposta devono mettere il documento a disposizione dei contribuenti.

Che si tratti di dipendenti, pensionati o autonomi, la Certificazione Unica 2026 dovrà essere consegnata in ogni caso entro il termine ultimo del 16 marzo 2026.

Le scadenze per la Certificazione Unica 2026

La Certificazione Unica è un documento fondamentale per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma non solo. I dati della Cu sono necessari, ad esempio, anche per fare l’Isee.

La Cu viene consegnata ogni anno ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti dal sostituto d’imposta, quindi principalmente dal proprio datore di lavoro, ma anche da altri soggetti come l’Inps e l’Inail.

cu 2026

Anche per il 2026 la scadenza per la consegna al percipiente è fissata al 16 marzo, a prescindere dal termine previsto per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Come scaricare la CU dal sito dell’Agenzia delle Entrate

La Certificazione Unica, come detto, viene messa a disposizione dal datore di lavoro per la generalità dei dipendenti. In ogni caso si può scaricare anche dal sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale dell’Inps.

La Cu sarà caricata all’interno del Cassetto Fiscale nelle settimane successive alla data del 16 marzo: gli utenti potranno trovarla tra le dichiarazioni fiscali del contribuente.

Per ottenerla è necessario in primo luogo accedere all’area riservata del portale, autenticandosi con credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta effettuato l’accesso sarà possibile entrare nel Cassetto Fiscale. Alla voce “Dichiarazioni fiscali” della sezione “Consultazione” basterà cliccare su “Certificazione Unica” per scaricare il modello CU 2026.

Da qui è possibile visualizzare e salvare anche i modelli relativi alle annualità passate.

Le istruzioni per ottenere la CU 2026 dal sito INPS

La Cu può essere visualizzata, scaricata e stampata direttamente online anche sul sito INPS. Le modalità disponibili sono diverse:

  • tramite il servizio Certificazione Unica, disponibile sul portale INPS;
  • tramite il cedolino pensione, opzione riservata esclusivamente ai pensionati e alle pensionate;
  • tramite il servizio dedicato dell’App INPS Mobile, disponibile per Android e iOS.

Come per il sito AdE, bisogna accedere alla propria area personale con credenziali Spid, Cie o Cns.

La procedura è semplice: dal servizio “Certificazione Unica” basterà cliccare la voce “Certificazione Unica (cittadino)” per visualizzare e scaricare la Cu messa a disposizione dall’Inps.

L'utilizzo dei servizi online non è l’unica via per accedere alla Certificazione Unica. È, infatti, possibile ottenerla con altre modalità:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC), scrivendo all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it (alla comunicazione dovrà essere allegata la copia del documento di identità);
  • rivolgendosi ai CAF (centri di assistenza fiscale), ai patronati, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale oppure alle sedi territoriali INPS.

A poter consultare la Cu sul portale Inps (con le stesse modalità) sono anche i cittadini e le cittadine che, a diverso titolo, hanno percepito redditi erogati dall’Istituto (pensioni, sussidi ecc.) nel corso del 2025.

Come accade per i datori di lavoro, l’Inps, così come fa anche l’Inail, agisce come sostituto d’imposta e provvede, pertanto, a rilasciare la Certificazione Unica a tutti gli assistiti.

Chi riceve la Cu 2026 anche dall’Inail può ottenerla collegandosi all’area riservata del sito istituzionale e selezionare la voce “Certificazione Unica” dal menu.

Riproduzione riservata
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Tag
Certificazione Unica 2026 Sostituto d'imposta Dichiarazione dei redditi ISEE
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