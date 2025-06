For Women in Science: Cappello (Comune di Milano), ‘occasione per lavorare inclusione donne mondo stem’

“Questa è la ventitreesima edizione di questo premio ed è una bella occasione per lavorare concretamente sul tema dell'inclusione delle donne nel mondo scientifico, delle materie Stem. Innanzitutto è bello il rapporto che L'Oréal ha con la città di Milano: da poco è stato inaugurato il Beauty Hub di L'Oréal, in un'area che è cruciale anche per la rigenerazione urbana della nostra città, la piazza Fernanda Pirovano, per cui un altro segno in quanto dedica a una donna importante. E poi, è fondamentale continuare a lavorare con progetti come questo su tutto ciò che concerne il tema Stem”. E’ quanto affermato da Alessia Cappello, assessore attività produttive, moda, design e lavoro Comune di Milano, a margine della cerimonia di premiazione della ventitreesima edizione del riconoscimento “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”.