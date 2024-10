Formazione, Aulab-MediaWorld insieme per abbattere divario digitale

Aulab, la prima Tech School in Italia, e MediaWorld, leader nella distribuzione di elettronica, uniscono le forze in un progetto che mira a potenziare le competenze digitali degli italiani e a rendere l'innovazione dell'Intelligenza Artificiale accessibile a tutti. L'obiettivo di questa partnership è combattere il digital divide e facilitare la comprensione e l'uso degli strumenti di AI nella vita quotidiana e professionale.

La collaborazione ha permesso di sviluppare un'offerta formativa dedicata, articolata in tre corsi sull'intelligenza artificiale, pensati per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo e strutturati con un linguaggio chiaro, comprensibile e divertente, offrendo competenze all’avanguardia sull'uso dell'AI, rendendo i partecipanti più competitivi sul mercato del lavoro.

I corsi sono disponibili a un prezzo competitivo e accessibile, sia online all’indirizzo mediaworld.it/it/service/corsi-intelligenza-artificiale cliccando su “Scopri tutti i corsi” che nei negozi MediaWorld di tutta Italia: il Corso Base di Intelligenza Artificiale, pensato per chi desidera avvicinarsi al mondo dell'AI generativa, con una panoramica semplice e pratica, perfetta per semplificare e migliorare la vita di tutti i giorni; il Corso Avanzato di Intelligenza Artificiale, progettato per i professionisti, approfondisce l'integrazione dell'AI nel lavoro quotidiano, fornendo strumenti e tecniche avanzate per massimizzare l’efficienza e l’innovazione in contesti professionali; Masterclass AI – Conversation & Prompt Design, una Masterclass di 35 ore, in live streaming con contenuti on demand, rivolta a professionisti di ogni settore.

Inoltre, in occasione del 'Lucca Comics & Games', la fiera internazionale dedicata al fantasy che si terrà dal 30 Ottobre al 3 Novembre 2024, all'interno del padiglione MediaWorld avverrà il lancio del nuovo Corso AI per studenti (powered by Aulab), che ha l’obiettivo di fornire un supporto pratico per velocizzare e potenziare l’apprendimento grazie all’Intelligenza Artificiale.

Davide Neve, ceo e co-founder di Aulab, ha commentato: “Questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di abbattere il digital divide in Italia. Da 10 anni lavoriamo nella formazione digital & tech e siamo la prima Tech School in Italia ad aver importato dagli USA il modello dei coding bootcamp, ed è proprio questo che ci ha consentito di essere scelti da Mediaworld come loro partner. Attivi dal 2014, abbiamo formato oltre 10.000 studenti, con un tasso di collocamento che supera il 90% per il corso da web developer Hackademy, secondo una ricerca certificata da Ipsos”.

“Il sostegno a questo progetto rientra nell’impegno MediaWorld di offrire non solo prodotti, bensì servizi a valore aggiunto che migliorano la vita delle persone” ha dichiarato Vittorio Buonfiglio, coo MediaWorld. “Siamo convinti che investire nella formazione e nell'educazione digitale sia fondamentale per costruire un futuro in cui l'intelligenza artificiale sia uno strumento alla portata di tutti, capace di aprire a nuove opportunità e contribuire al progresso sociale. Questi corsi, focalizzati sul corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale, si inseriscono perfettamente nella nostra mission aziendale: rendere accessibile a tutti il meglio della tecnologia. Un impegno che si concretizza non solo attraverso l'ampia offerta di prodotti e servizi nei nostri store, ma anche attraverso lo sviluppo e il sostegno a iniziative di formazione e inclusione digitale come Tech is Woman, il programma di formazione e mentoring per il mondo femminile nel settore tech, e la creazione dei MediaWorld Lab nelle scuole, laboratori innovativi dove gli studenti possono sviluppare competenze con le nuove tecnologie”, ha concluso Buonfiglio. I corsi sono acquistabili in tutti i punti vendita MediaWorld in Italia e sul sito ufficiale di Aulab all'indirizzo aulab.it/mediaworld.