Formazione, Multiversity: con Talent program 1 mln euro con stage retribuito per giovani talent

Creare uno strumento innovativo per accelerare la carriera dei giovani e offrire un’opportunità di alta formazione, al fine di colmare il divario tra università e mondo del lavoro. Con questo obiettivo nasce il Talent program, un progetto promosso da Universitas Mercatorum e l’Università Pegaso, atenei del Gruppo Multiversity, in collaborazione con Gi Group, prima multinazionale italiana del lavoro. Con un investimento di 1 milione di euro, il Talent program offre un corso di alta formazione universitaria completamente gratuito, al termine del quale è previsto un tirocinio extra-curriculare retribuito, consentendo ai partecipanti di applicare direttamente le competenze acquisite in un contesto lavorativo.

A partire dal 1° maggio 2025, l’iniziativa è riservata a laureati e laureandi under 30, iscritti a specifici corsi di laurea di Mercatorum e Pegaso, con requisiti di merito: voto minimo di 105/110 per i laureati o media di almeno 27/30 per i laureandi, che dovranno discutere la tesi entro tre mesi dall’iscrizione. E' inoltre richiesto un livello di inglese pari almeno al B2. Un elemento distintivo del programma è la possibilità di accedere, su richiesta, a un assessment comportamentale Thomas International, utile a valorizzare i punti di forza e potenziare le strategie di posizionamento nel mercato del lavoro. Al termine, gli studenti riceveranno un attestato di alta formazione e, per alcuni corsi di laurea, è previsto anche il riconoscimento di crediti formativi, previa verifica dei prerequisiti.

Per un anno i partecipanti seguiranno tre moduli formativi per un totale di 225 ore, corrispondenti a 9 Cfu, e avranno a disposizione un tutoraggio individuale one to one per un supporto personalizzato durante tutto il percorso. Grazie alla collaborazione con Gi Group, il programma si conclude con colloqui mirati di orientamento allo stage, per favorire un inserimento nelle aziende coerente con il profilo e le ambizioni di ciascun partecipante. Il Talent program rappresenta una risposta concreta alla crescente esigenza di connettere in modo efficace formazione e occupazione, valorizzando il potenziale dei giovani e offrendo loro un accesso più diretto e qualificato al mondo del lavoro.