Forum comunicazione 2025, Brigli Bongi (Kampaay): "Tecnologia abiliti l’uomo a creare esperienze memorabili"

“Ciò che deve fare la tecnologia è abilitare l'essere umano a creare esperienze sempre più memorabili perché la tecnologia, di qualsiasi tipo, deve far sì che l'esperienza abbia un senso, che effettivamente ci sia dell'appartenenza e che ci sia un concetto dietro l'evento che ti lascia qualcosa che permane. E per questo l'attività umana è fondamentale. Quindi quello che effettivamente la tecnologia deve fare è abilitare l'essere umano a rendere tutto questo possibile”. Lo afferma, alla seconda giornata della diciottesima edizione del Forum Comunicazione di Comunicazione Italiana, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda. Intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’, l’edizione 2025 segna il 18esimo anno di vita del Forum che ogni anno riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d'impresa e all'innovazione digitale.