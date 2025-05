Forum Comunicazione 2025, Pedrazzini (Assolombarda): "Gruppo a disposizione delle imprese per progetti e sinergie"

“Il Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda è composto da aziende suddivise in tre settori: il settore dei servizi per la comunicazione d'impresa composto da agenzie di comunicazione, del marketing e della comunicazione istituzionale; il settore dell'editoria, quindi case editrici, televisioni e radio e le aziende del settore dell'intrattenimento come il campo musicale, associazioni calcistiche e teatrali. È il quinto gruppo all'interno di Assolombarda per numerosità, composto da 318 aziende che danno occupazione a quasi 17mila dipendenti. Questo Gruppo è a disposizione delle imprese associate e delle imprese del settore per fare progetti e sinergie, nell'ottica di creare progetti ad alto impatto che possano creare benefici sociali ed anche economici per tutto il territorio”. Le parole di Elena Pedrazzini, vicepresidente Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda e presidente sezione Servizi comunicazione per le imprese, alla seconda giornata di lavori della diciottesima edizione del Forum Comunicazione di Comunicazione Italiana, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda. Intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’, l’edizione 2025 segna il 18esimo anno di vita del Forum che ogni anno riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d'impresa e all'innovazione digitale.