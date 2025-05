Forum comunicazione 2025, Tabellini (Barilla Group): "Ruolo Cmo sta cambiando, si racconta molto di più"

“Sicuramente il ruolo del Chief Marketing Officer sta cambiando, non soltanto per come sta evolvendo il mondo della comunicazione, ma anche per come stanno evolvendo il mondo dei valori. Infatti, una volta, il nostro ruolo e compito era raccontare i nuovi prodotti e i valori della marca. Oggi si va oltre, si inizia a raccontare molto di più in tante modalità diverse”. E’ il commento di Elena Tabellini, vicepresident marketing Pavesi, Gran Cereale, Wasa Italia di Barilla Group, a margine dell’edizione 2025 del Forum Comunicazione di Comunicazione Italiana, svoltasi presso la sede di Assolombarda a Milano. Intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione, la diciottesima edizione del forum ha riunito nel capoluogo lombardo manager della comunicazione d’impresa e istituzionale e professionisti della comunicazione, marketing e innovazione digitale.