Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: Insinga (Commercialista e Business Angel), 'dalla responsabilità individuale nasce una società più sostenibile'

"La priorità è avere un atteggiamento responsabile". Al Forum Innovazione & Sostenibilità 2026, appuntamento della Blue Green Week al Teatro Salone Margherita di Napoli, Lucio Insinga, dottore commercialista e Business Angel, richiama la necessità di trasformare la sostenibilità in una responsabilità condivisa. "Non solo imprese, ma anche cittadini, professionisti e manager sono chiamati a dare un contributo concreto, attraverso comportamenti corretti e scelte capaci di generare valore per l'intera comunità".