Frascarelli (UniPG): “L’agricoltura sarà multifunzionale”

“Questa transizione è inevitabile. In Europa come nel mondo bisogna produrre più cibo perché aumenta la domanda alimentare, ma nello stesso tempo bisogna produrre con la transizione ecologica e bisogna anche produrre energia. L'agricoltura, quindi, sarà multifunzionale: produzione di cibo, sostenibilità ambientale e produzione di energia”. Con queste dichiarazioni, Angelo Frascarelli, professore di economia e politica agraria, università di Perugia e Cesar - Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale, è intervenuto in occasione del convegno organizzato da Nomisma in collaborazione con Philip Morris Italia, intitolato “Le competenze per la transizione ecologica ed energetica nelle imprese agroalimentari italiane: stato dell’arte e fabbisogni”, in cui si è discusso delle sfide della transizione ecologica ed energetica, che richiedono continuo aggiornamento delle competenze e delle professionalità in grado di gestire il percorso di transizione.