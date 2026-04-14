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Fumo: Mangialavori (FI), 'politica economica equilibrata per garantire legalità'

14 aprile 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
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"Dal punto di vista normativo lo Stato deve lavorare in stretta sinergia con le associazioni. È necessaria una politica economica equilibrata che non danneggi la filiera produttrice, permettendole di operare nella massima legalità e serietà; un approccio che, di riflesso garantisce vantaggi anche allo Stato". A dirlo è il presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Giuseppe Mangialavori, all'appuntamento organizzato a Roma da Logista per presentare i risultati della terza edizione della ricerca 'Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell'illegalità, realizzata in collaborazione con Ipsos Doxa e basata sui dati del 2025.

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