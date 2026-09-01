Troppa regolamentazione ostacola l'innovazione: il patron di Tesla Elon Musk durante un incontro a Chapel Hill, nel quadro del G20 finanziario a Asheville, alla presenza dei ministri europei e del commissario Ue alla Tecnologia Henna Virkkunen, Musk ha aspramente criticato le potiche Ue.

"È necessario un ambiente relativamente libero da regolamentazioni, il che significa che le novità devono essere considerate legali per impostazione predefinita, anziché illegali", ha detto. "Nell’Ue, ad esempio, riscontriamo che il livello di regolamentazione è straordinariamente elevato e che le cose sono generalmente illegali per impostazione predefinita, il che ostacola il progresso delle nuove tecnologie", ha aggiunto, sostenendo che questo "non lo blocca, ma rallenta in modo piuttosto considerevole" il progresso.

Inoltre il tycoon tech ha sottolineato come i data center siamo assolutamente necessari per colmare una “carenza di potenza” nel soddisfare le esigenze dell’IA.