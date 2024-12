Gavelli (Ferrero): "Nutella al Maxxi omaggia storia d'imprenditoria familiare"

"Siamo profondamente onorati che un'icona culturale e un tempio dell'arte contemporanea come il MaXXi riservi uno spazio museale dedicato a Nutella in occasione del 60esimo anniversario dalla sua creazione. Celebrare Nutella non è solamente un tributo a un prodotto iconico, ma anche un viaggio nelle radici di una storia di imprenditoria famigliare, di attenzione alle comunità, di ingegno, di resilienza e di costante innovazione". Sono le parole di Fabrizio Gavelli, Amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, all’anteprima della mostra ‘joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni’. L’incontro dedicato alla stampa si è svolto a Roma al Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

"Ringraziamo la Fondazione Maxxi - prosegue - che, attraverso questa esposizione, è stata in grado di concepire un percorso che offre al pubblico un'esperienza capace di valorizzare creatività, design e identità culturale, legati a un prodotto che ha saputo conquistare il mondo". Inoltre - ha informato l'Ad - "Trenitalia ha dedicato un treno speciale alla mostra Giovani che porterà tanti turisti italiani a Roma, in un anno particolare, come quello del Giubileo. Ci aspettiamo tanti visitatori e fan di Nutella".

“Questa esposizione - ha sottolineato - arriva al termine di un anno storico per Nutella, interamente dedicato ai 'Nutella Lover', i nostri consumatori. Il 2024 ha visto infatti il lancio sul mercato di innovazioni di successo, accolte come sempre con grandissimo entusiasmo, come Nutella Gelato e Nutella Plant-Based, ma anche i Nutella Muffin, Nutella Croissant e l'ultimo nato, Nutella Donut".