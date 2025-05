Genova, Cin: "Tribunale accoglie istanza compagnia e annulla sequestro beni"

La Compagnia Italiana di Navigazione "ringrazia il Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame che, con Ordinanza del 2 maggio 2025, depositata il 5 maggio 2025, ha accolto l'istanza presentata dalla società CIN - Compagnia Italiana di Navigazione ed ha annullato il decreto con cui il G.I.P. del Tribunale di Genova aveva disposto nei confronti della CIN il sequestro di beni fino alla concorrenza dell'importo di 64.313.897,70". Lo scrive Cin un una nota in cui si ricorda come "il sequestro annullato era stato eseguito su quattro navi della CIN che sono tornate, quindi, nella piena disponibilità della Società".