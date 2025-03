Sono iniziati poco dopo la mezzanotte gli sciopero in undici importanti aeroporti tedeschi, con l'adesione dei dipendenti dei servizi pubblici, il personale di terra e la sicurezza aerea. Lo stop è indetto per 24 ore dal sindacato Verdi in due diverse controversie salariali. Ulteriori scioperi nelle strutture gestite dal governo federale e dalle autorità locali si terranno questa settimana, ha affermato un portavoce di Verdi.

Il prossimo round di colloqui salariali, il terzo, è stato programmato a Potsdam vicino a Berlino venerdì. Lo sciopero salariale mira a paralizzare il trasporto aereo in Germania, con l'associazione aeroportuale Adv che prevede che oltre 3.400 voli saranno cancellati e 510.000 passeggeri non potranno imbarcarsi come previsto. Nessun passeggero potrà imbarcarsi a Francoforte, l'aeroporto più trafficato della Germania, e i voli in transito saranno quasi certamente interessati, secondo il gestore aeroportuale Fraport. I lavoratori di Francoforte terranno una manifestazione durante il giorno.