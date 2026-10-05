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Giana (Aspi): "Nuova galleria San Donato in funzione tra 12 e 14 mesi"

L’ad di Autostrade per l’Italia, 'realizzata grazie alle migliori competenze italiane'

Arrigo Giana - (foto Adnkronos)
Arrigo Giana - (foto Adnkronos)
05 ottobre 2026 | 17.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è concluso oggi lo scavo della nuova galleria San Donato, opera principale del progetto di ampliamento della A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Il tunnel, lungo 950 metri, fa parte dell’intervento di potenziamento di 18 chilometri dell’Autosole, per un investimento complessivo di circa un miliardo di euro. “Questa galleria sarà funzionante, nel senso che ci transiteranno i veicoli, a partire tra 12 e 14 mesi”, ha spiegato l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana. “Da quel momento progressivamente apriremo tutto il lotto e ci sarà un tema, ovviamente, non sarà un’apertura tutta contemporanea, però contiamo di arrivare per la metà del 2028 a dare il via libera complessivo alle tre corsie su tutta la tratta che oggi è oggetto di lavorazione”. Giana ha inoltre sottolineato che “i tempi sono stati rispettati perfettamente”, attribuendo il risultato “alla competenza e alla professionalità delle strutture tecniche”.

Alla caduta dell’ultimo diaframma della nuova galleria San Donato, Giana, ha voluto mettere al centro le persone che hanno lavorato alla realizzazione dell’opera. “Oggi celebriamo un’opera, ma soprattutto celebriamo la professionalità, la competenza, la dedizione e il sacrificio di tutte le persone che l’hanno resa possibile”, ha detto Giana. Il progetto ha coinvolto, oltre alle società del Gruppo Amplia, Tecne e Movyon, “circa 70 aziende, in gran parte locali”. “È stata quindi una vera fusione delle migliori competenze e delle grandi eccellenze italiane, che non sono seconde a nessuno, soprattutto in questo settore”, ha sottolineato l’ad di Autostrade per l’Italia. “Siamo forti di un’esperienza maturata sul territorio, in un contesto che è tra i più complessi d’Europa. Questo rende il know-how delle persone che lavorano in questo settore unico e rappresenta una delle grandi eccellenze italiane”.

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Infrastrutture Tunnel Autostrada A1 Potenziamento
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