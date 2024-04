Gic 2024, Truzzi (Assobeton): “Occasione per fare business e cultura su calcestruzzo”

“Il Gic è un appuntamento importante e di riferimento, dove si incontrano produttori di calcestruzzo, di macchinari, fruitori, clienti e progettisti. Va quindi fatto un plauso al direttore Potestà, che ha messo in piedi una kermesse importante. Siamo felici di far parte di questo entourage e di avere ottime relazioni con il Gic, che è un'occasione per fare business e per fare cultura”. Così Alberto Truzzi, presidente di Assobeton, in occasione della giornata conclusiva del Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo, in svolgimento dal 18 al 20 aprile nei padiglioni di Piacenza Expo. La kermesse, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e giunta alla sua quinta edizione, è la principale mostra-convegno a livello europeo espressamente dedicata alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti.