“Per la creazione del progetto formativo ‘Dietro le quinte - New Codere Training’ abbiamo adottato uno storytelling incentrato sul gioco responsabile usando un linguaggio divertente e capace di incuriosire, al fine di ingaggiare gli utenti finali". Filippo Setten, Project Manager di Smile to Move Training, descrive così il prodotto creato per il progetto di formazione a distanza degli operatori di gioco legale collegati alla rete Codere Network e operanti nelle sale proprie e gestite da terzi.