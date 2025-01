Gorno Tempini (Cdp): "L'Ue è forte, faccia riforme"

''Parlare di economia spesso si riduce a parlare di numeri. È un errore. Soprattutto in un mondo dove la geopolitica è tornata prepotentemente a occupare un ruolo solo pochi anni fa impensabile", così Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), in un'intervista al 'Corriere della sera'. "Pensi all’Europa. Il Piano Draghi - spiega - non è solo quegli 800 miliardi di investimenti all’anno necessari per recuperare competitività. Ma anche e soprattutto quelle riforme che non costano nulla. Come il mercato unico dei capitali, l’Unione bancaria. Certo c’è un costo politico. Ma la politica e i partiti devono decidere se lavorano per vincere le prossime elezioni o per fare in modo che l’assetto europeo sia in grado di non far finire l’Unione come un vaso di coccio tra Stati Uniti in Cina''.

Giovanni Gorno Tempini spiega che "l’Europa è forte ma ha una forza che si basa sull’export". "E i dazi di Trump - continua - rischiano di modificare le regole del gioco pesantemente. La forza dell’America non è solo nell’innovazione ma anche nel suo mercato interno che traina comunque l’economia. A questo aggiunga la capacità di attrarre capitali''.