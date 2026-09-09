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Gksd firma intesa per 15 ospedali in Kenya, investimento da 419 milioni di dollari

A Nairobi la firma della lettera di intenti. Il presidente di Gksd e vicepresidente del Gruppo San Donato, Kamel Ghribi: "Le nostre competenze per un programma di infrastrutturazione sanitaria su larga scala"

Da sinistra: Kamel Ghribi, presidente di Gksd e vicepresidente del Gruppo San Donato, e Aden Duale, Cabinet Secretary for Health of Kenya
Da sinistra: Kamel Ghribi, presidente di Gksd e vicepresidente del Gruppo San Donato, e Aden Duale, Cabinet Secretary for Health of Kenya
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09 settembre 2026 | 11.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gksd, controllata del Gruppo San Donato (Gsd), ha sottoscritto con il Governo della Repubblica del Kenya, attraverso il ministero della Salute, una lettera di intenti per lo sviluppo di un programma di rafforzamento delle infrastrutture sanitarie nazionali che prevede la realizzazione di 15 nuovi ospedali in 15 contee, per un investimento complessivo stimato in circa 419 milioni di dollari. La firma è avvenuta presso la State House di Nairobi, alla presenza del presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto. La lettera di intenti è stata sottoscritta da Aden Duale, Cabinet Secretary for Health, e da Kamel Ghribi, presidente di Gksd e vicepresidente Gsd.

Il programma - informa il Gruppo San Donato in una nota - comprende 13 ospedali Level 5, destinati a rafforzare la capacità sanitaria e specialistica a livello di contea, e 2 strutture Level 6, con funzioni di alta specializzazione, insegnamento e riferimento nazionale. L'iniziativa si inserisce nel percorso del Kenya verso la Universal Health Coverage (Uhc) e risponde all'esigenza di ampliare la capacità ospedaliera del Paese, rafforzando l'accesso ai servizi specialistici e riducendo la pressione sulle strutture sanitarie esistenti. Nell'ambito dell'intesa, Gksd metterà a disposizione le proprie competenze nel settore dell'healthcare engineering, della progettazione e della realizzazione di infrastrutture sanitarie complesse, contribuendo allo sviluppo di strutture concepite secondo criteri di efficienza, innovazione e sostenibilità. Il progetto si colloca nel quadro del Piano Mattei per l'Africa e rappresenta un ulteriore sviluppo della presenza internazionale di Gksd nel settore delle infrastrutture e dei servizi sanitari.

"Questa intesa rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita internazionale di Gksd e conferma la capacità del gruppo di mettere competenze tecniche, progettuali e sanitarie al servizio di programmi infrastrutturali su larga scala", ha dichiarato Ghribi. "Il Kenya - ha aggiunto - ha definito obiettivi ambiziosi per il rafforzamento del proprio sistema sanitario. Siamo orgogliosi di poter contribuire a trasformare queste priorità in infrastrutture e servizi destinati a produrre valore nel lungo periodo". La realizzazione delle nuove strutture consentirà di ampliare l'offerta sanitaria e la disponibilità di cure specialistiche in diverse aree del Paese, contribuendo al rafforzamento complessivo della rete ospedaliera nazionale, sottolineano da Gsd. In base alla lettera di intenti, Gksd e il Governo del Kenya collaboreranno alla strutturazione del finanziamento del programma e alla successiva realizzazione delle opere.

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gksd gsd kenya gsd ospedali in kenya kamel ghribi aden duale
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