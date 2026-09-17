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Gramigna (Accademia del Lusso): "'Fashion & Talent' dà visibilità ai giovani talenti’

La direttrice dell’Accademia del Lusso di Roma: "Anche quest’anno vicini a tematiche sociali"

Gramigna (Accademia del Lusso):
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17 settembre 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
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"L’evento Fashion & Talent nasce con lo scopo di creare un format che potesse dare visibilità ai giovani talenti, non soltanto della nostra Accademia ma anche oltreoceano ”, ha detto la direttrice dell’Accademia del Lusso di Roma, Laura Gramigna, a margine dell’evento-sfilata ‘Fashion & Talent' tenutosi a Roma e organizzato dall’Accademia del Lusso e dall’Università eCampus.

“Anche quest'anno la nostra associazione parlerà di violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo - ha proseguito la direttrice dell’Accademia del Lusso di Roma, rimarcando come l’evento pone l’accento su alcuni temi sociali -. E’ un tema che ci sta particolarmente a cuore perché siamo stanchi di leggere fatti di cronaca di questo genere ed è meraviglioso vedere associazioni no profit che vanno negli ospedali per assistere le donne bisognose. In questo modo vogliamo dare un messaggio anche di speranza”.

Gramigna ha poi sottolineato che nel corso dell’evento sono state assegnate delle borse di studio a delle realtà territoriali scolastiche che poi verranno destinate ai loro studenti. “Queste sono importantissime per noi perché vogliamo dare la possibilità ai giovani che escono dalle scuole superiori di poter coronare i loro sogni, di poter prendere un attestato di laurea e quindi lavorare nel mondo della moda un domani”, ha aggiunto.

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