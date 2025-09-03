Edizione Speciale per i Gratta e Vinci di Sisal. Alle giocate 'normali' si affianca anche una 'Edizione Speciale Vip Lit' che prevede per ciascuna giocata un prezzo di 25 euro. Sono disponibili due lotti, ciascuno da 8.640.000 di giocate erogabili per una massa premi di 161.964.000. Una giocata ogni 8,04 prevede un premio superiore al costo della giocata (25 euro appunto) ma ad attrarre i giocatori sono comunque le 18 possibilità (su 8,64 milioni) di vincere il premio massimo pari a un milione di euro. Per 'consolarsi' si può puntare sugli altri premi rispettivamente da 25, 50, 100, 500, 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000: il totale delle giocate vincenti - incluse quelle da 1 milione - è di 2.658.258.

Il 'Gioco Principale' e il 'Gioco Bonus'

Ogni biglietto contiene due giochi. Il primo è il 'Gioco Principale' e prevede di scoprire i 'Numeri Vincenti' celati dall’immagine di cinque simboli “€” e il numero “Bonus X10”, celato dalla relativa scritta. Successivamente si devono scoprire “I tuoi numeri ", celati dall’immagine di trenta stelle dorate, in ognuna delle quali è incastonata una pietra di colore blu. Se ne “I tuoi numeri " si trovano una o più volte uno o più 'Numeri Vincenti' si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne 'Numeri Vincenti' si trova il numero “Bonus X10” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 10.

Il secondo è il 'Gioco Bonus' che prevede di scoprire i simboli celati dall’immagine di quattro riquadri di colore nero, due contraddistinti dalla scritta di color oro “Bonus € 100” e due dalla scritta di color oro “Bonus € 500”. Se si trova il simbolo corona sotto il riquadro contraddistinto dalla scritta “Bonus € 100” si vince un premio di importo pari a 100 euro; se si trova il simbolo corona sotto il riquadro contraddistinto dalla scritta "Bonus € 500” si vince un premio di importo pari a 500 euro. Tutti gli altri simboli non danno diritto a premi. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Anche online

L'Edizione Vip è proposta - con gli stessi quantitativi di giocate e premi - anche nella versione 'online' e nella versione 'mobile' – associata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza 'Edizione Speciale Vip Lit'.