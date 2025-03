Ufficializzata la partnership in vista dei prossimi Giochi invernali

La Fondazione Milano Cortina 2026 e il Gruppo Fnm hanno siglato un accordo di partnership in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Fnm sarà regional transport sponsor (sponsor del trasporto regionale) e fornirà servizi necessari per il trasporto all’interno dei territori che ospiteranno le competizioni olimpiche e paralimpiche invernali tra meno di un anno.

Fnm e la partnership con Milano Cortina 2026

Con la firma dell’accordo, Fnm si impegna a fornire un'esperienza di spostamenti integrati e sostenibili durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Saranno potenziati i servizi di trasporto ferroviario a breve distanza e di massa per i pendolari in Lombardia, garantendo collegamenti efficienti tra le sedi di gara e non solo. L'integrazione con servizi di autobus assicurerà, inoltre, una maggiore fluidità. Fnm giocherà un ruolo chiave nella pianificazione dei trasporti, assicurando che tutti i servizi siano forniti con la massima efficienza e affidabilità. La gestione dei parcheggi e l'ottimizzazione delle stazioni ferroviarie completeranno l'offerta. L’intesa si basa inoltre sulla condivisione di valori e obiettivi che lo sport contribuisce a portare all’interno delle comunità nel contesto di un evento sportivo di portata internazionale: lealtà, amicizia, rispetto, solidarietà e uguaglianza.

Varnier: "Tappa strategica verso i Giochi"

“Siamo lieti di annunciare la firma della partnership con Fnm - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Milano Cortina 2026, Andrea Varnier -. La sigla dell’accordo segna una tappa strategica nel nostro percorso verso i Giochi, perché ci consente di mettere in campo un sistema di mobilità integrato ed efficiente, a servizio di atleti, spettatori e territori. È un impegno concreto che valorizza il ruolo dello sport come motore di connessioni, accessibilità e innovazione”.

Il presidente di Fnm Andrea Gibelli ha poi aggiunto: “Si tratta di un’attività importante per noi, in linea con il desiderio di Fnm di contribuire alla crescita e alla competitività delle aree metropolitane e regionali nelle quali è presente, migliorando la qualità della vita delle persone, delle città e delle imprese, e creando connessioni che generano valore, nel solco dei principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale, di sicurezza e innovazione”. Oltre alla stessa Fnm, le società del Gruppo coinvolte sono Ferrovienord (gestore dell’infrastruttura ferroviaria), Trenord (servizio ferroviario), Azienda Trasporti Verona (trasporto pubblico locale), Fnm Autoservizi (trasporto pubblico locale), Busforfun.com (mobility company), Tilo (servizio ferroviario). Tra le altre attività, il Gruppo Fnm sarà impegnato nell’erogazione dei servizi di trasporto degli spettatori nell’area della Valtellina, con particolare riferimento ai servizi di collegamento gratuiti, tramite autobus, tra la stazione ferroviaria di Tirano e le sedi olimpiche di Bormio e Livigno e tra alcuni parcheggi e le stesse sedi. Il Gruppo Fnm avvierà inoltre nelle prossime settimane una campagna di comunicazione nel quadro della partnership con Milano Cortina 2026.