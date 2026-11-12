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GTA 6, cresce l'attesa: boom di ferie fissate per il 19 novembre

Il popolare videogioco tornerà con un nuovo capitolo dopo 13 anni d'attesa

GTA 6
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12 novembre 2026 | 17.43
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Dopo 13 anni di attesa, arriva finalmente GTA 6. L'attesissimo videogioco segna un nuovo capitolo nella saga di Grand Theft Auto, che uscirà il prossimo 19 novembre. Molti si stanno preparando a una vera e propria full immersion, tanto che si stanno registrando un boom di ferie programmate proprio per quella data e per i giorni successivi.

A rivelarlo è stata BrightHR, una piattaforma di gestione delle risorse umane, che ha messo insieme i dati sulle assenze comunicate dai dipendenti e tratto alcune conclusioni. Ad essere analizzati sono stati i dati sulle assenze di oltre 1,2 milioni di dipendenti in oltre 70mila aziende del Regno Unito ed è emerso che GTA VI è tra i motivi principali.

Proprio l'uscita del gioco è stata tra i motivi dichiarati dal 5% dei dipendenti per la giustificazione delle proprie assenze, più di viaggi di nozze, lauree o gite fuori porta. Secondo i calcoli di BrightHR, il valore dei permessi annuali associati al lancio di GTA si aggira attorno ai 3,14 milioni di sterline soltanto per il 19 novembre. Nelle settimane successive, tra fine novembre e dicembre, sono stati prenotati circa 83mila giorni di ferie per completare il gioco, con i datori di lavoro che pagheranno, nel Regno Unito, quasi 12,4 milioni di sterline.

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