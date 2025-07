H&M Pre-loved arriva a Madrid

H&M presenta a Madrid il flagship store di Gran Vía con un concept completamente trasformato, che combina innovazione tecnologica e un'esperienza di acquisto più accessibile, accogliente e personalizzata. Tra le principali novità, l'arrivo per la prima volta dello spazio Pre-loved, una sezione dedicata alla moda di seconda mano accuratamente selezionata. Dopo il successo ottenuto a Barcellona e Parigi, questo corner per una moda circolare sbarca nella capitale spagnola con una presentazione esclusiva di capi e accessori second hand che portano con sé la propria storia.

Il punto vendita è stato completamente riprogettato con un layout più aperto e funzionale. Dalle opere d’arte dai colori vivaci realizzate su misura, all’illuminazione ambientale differenziata fino ad arrivare ai camerini in rovere, ogni dettaglio è stato progettato per creare un ambiente di grande impatto visivo. Si tratta di uno spazio in cui la moda non è solo presentata, ma anche percepita. Con questa nuovo concept H&M rafforza il suo impegno nell'offrire esperienze di shopping sempre più coinvolgenti, capaci di andare oltre le aspettative della propria clientela.

H&M Pre-loved è uno shop-in-shop che presenta una selezione unica di capi di seconda mano. Sfruttando il crescente interesse dei clienti e la domanda di una moda più sostenibile e puntando al contempo a continuare il suo passaggio a un modello di business circolare, H&M ha introdotto il concetto Pre-loved che comprende una un’accurata selezione di capi di seconda mano, aggiornati settimanalmente, provenienti dai marchi di H&M Group e da altri brand. Attualmente Pre-loved è disponibile nelle seguenti città: Amsterdam, Anversa, Barcellona, Berlino, Copenhagen, Londra, New York, Parigi e Stoccolma.