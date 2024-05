Avviare un dibattito su temi di attualità e di interesse per gli stakeholder e i professionisti del settore legal, in un ambiente conviviale. È questo lo scopo di i-hour, il nuovo format di confronto su temi di attualità per il settore, con aperitivo finale, lanciato da i-law studio legale, firm nata nel 2018 che oggi conta circa 200 collaboratori dislocati in tutta Italia.