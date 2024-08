Ia, medici del futuro, sostenibilità: il nuovo anno accademico tra innovazione e lavoro

Innovazione, tanta, e una formazione di qualità che tiene d’occhio le tendenze, le imprese, lo scenario internazionale, il mercato del lavoro e l’inserimento lavorativo, ma anche sostenibilità e transizioni in atto. Con il nuovo anno accademico alle porte le università si misurano con le sfide dei nostri tempi e l’offerta formativa si adegua tra corsi innovativi, altamente qualificanti, e qualche curiosità. Ecco alcune delle novità dagli atenei.

Sostenibilità al centro delle novità dell’offerta formativa di Sapienza. Tassello importante della proposta dell’ateneo, il corso di formazione ‘Le Scienze della Sostenibilità: la transizione culturale, ecologica e digitale’, una materia che dal prossimo anno costituirà anche una materia di insegnamento, entrando a far parte dell’offerta formativa curriculare per le studentesse e gli studenti. Tra le novità del nuovo anno accademico, c’è poi l’apertura presso il Polo di Rieti del corso di Medicina e chirurgia e il corso di laurea magistrale ‘Diritto, amministrazione e gestione del patrimonio culturale’; inoltre sono stati istituiti il corso di laurea magistrale in lingua inglese ‘Design, Territory, Identity and Cultural Assets’ in collaborazione con le università di Lisbona e di Malaga e quello di ‘Scienze e tecniche delle attività motorie a curvatura biomedica’ in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Foro Italico.

Intelligenza artificiale al centro delle novità targate Luiss Guido Carli. Accanto al lancio del nuovo corso di laurea triennale in Management and Artificial Intelligence, che risponde alla crescente necessità di esperti in IA, parte anche la cattedra in 'AI & Climate Change' in collaborazione con Engineering: primo innovativo corso accademico a livello europeo sulle opportunità dell’Intelligenza Artificiale per far fronte al cambiamento climatico, con l’obiettivo di rafforzare le competenze green e tech necessarie a fronteggiare le complessità di un ecosistema ambientale, tecnologico e sociale in rapida trasformazione. Non solo: laboratori di AI diventano obbligatori per tutti i corsi di Laurea e per le studentesse e gli studenti magistrali sarà possibile ottenere un certificato di 'AI Literacy'. L'attenzione al tema è dimostrata anche dalla nomina del Prorettore all'Intelligenza Artificiale e alle Digital Skills, Giuseppe Italiano, nella squadra rettorale guidata dal neo rettore Paolo Boccardelli. Tra le altre novità Luiss, il nuovo corso di laurea triennale in Global Law, il nuovo corso di laurea magistrale in Strategic Management, Innovation & Sustainability.

Scienze del clima, professioni sanitarie, trasformazione digitale

Ancora Intelligenza artificiale, al centro del corso di laurea magistrale in lingua inglese dell'Alma Mater. Tra i corsi altamente innovativi offerti dall'Alma Mater c'è infatti anche ‘Science of Climate’, ideato per formare esperti del cambiamento climatico. Tra le novità per il prossimo anno accademico ci sono la laurea magistrale in inglese in ‘Global cultures’ a Bologna e quella in Ingegneria nautica a Forlì, quest'ultima strutturata in stretta connessione con aziende e istituzioni del territorio per formare ingegneri specializzati nella progettazione e produzione di imbarcazioni da diporto.

La novità principale per la Link Campus University è rappresentata dai numerosi nuovi contingenti per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia a Roma (320 posti) e Scienze della Formazione Primaria a Città di Castello (420 posti). Numerosi sono i corsi di laurea tra cui spiccano, per le sedi di Roma e Città di Castello, Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, tutti triennali. Novità per il nuovo anno accademico anche i corsi triennali di Osteopatia e di Ingegneria Informatica per la sede di Napoli, e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Odontoiatria.

Roma Tre punta su trasformazione digitale, medici del futuro e comunicazione inclusiva con nuovi corsi di laurea: economia e gestione della trasformazione digitale, Medicina e chirurgia a indirizzo tecnologico e Scienze Pedagogiche per la Comunicazione Inclusiva Mediata dalla Lis. Corsi “altamente innovativi”, assicura l’ateneo, concepiti per offrire un’alta qualità formativa e ottime potenzialità di inserimento lavorativo al termine del percorso formativo.

Dal lusso ai docenti d'eccezione, anche Vecchioni sale in cattedra

Due i nuovi corsi di laurea nella proposta formativa della Iulm per il nuovo anno accademico. ‘Fashion Communication and Luxury Strategies’ è una magistrale in inglese, naturale prosecuzione della triennale in Moda e Industrie creative che fa sempre il tutto esaurito. Un percorso avanzato “per entrare nel mondo della moda e del lusso, con la piena consapevolezza delle sfide di industrie ormai compiutamente globali”, così l’ateneo presenta il corso che mira a formare professionisti della comunicazione della moda e del lusso, manager, consulenti d'impresa, capaci di fronteggiare le sfide della comunicazione contemporanea, di assumere ruoli di responsabilità all'interno di imprese consolidate o start-up. L’altro è ‘Marketing, Consumer Behaviour and Communication’, sempre magistrale, curriculum in inglese del corso di laurea storico della Iulm in Marketing, Consumi e Comunicazione.

Docenti ‘speciali’. A lezione di ‘Contemporaneità dell'Antico’ con Roberto Vecchioni o di ‘Psicoanalisi dell'arte’ con Massimo Recalcati. Possono farlo tutti grazie all’iniziativa ‘Iulm for the City’ che torna anche in questo nuovo anno accademico: l’Ateneo offrirà le lezioni gratuite, che hanno sempre grande successo, aperte a tutta la cittadinanza. Tra i docenti, Roberto Vecchioni, ma anche Nicoletta Polla-Mattiot, Gianni Canova, Massimo Recalcati e Davide Rampello. Gli studenti che le inseriscono nel proprio piano di studi sostengono poi l’esame al termine del ciclo, i cittadini invece ricevono le dispense e seguono le lezioni gratis.

Che l’offerta formativa guardi con impegno all’inserimento lavorativo degli studenti, lo dimostrano gi ultimi dati della Bocconi. Per quanto riguarda i bienni, il tasso di occupazione a un anno dalla laurea è del 97,1% (indagine su laureati nell'a.a. 2020-2021); per i trienni, il tasso di occupazione a 1 anno dalla laurea è del 92,6% (indagine su laureati nell'a.a. 2020-2021).