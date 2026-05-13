Iannicelli (Ordine Ingegneri Milano), 'cultura è fattore successo digitalizzazione'

"Le transizioni digitale e ambientale stanno totalmente cambiando il nostro modo di essere e il nostro sistema Paese. Il fattore critico di successo è quello culturale e umano: è necessario cambiare il nostro modo di essere, di pensare e di agire, sia nei professionisti sia nelle istituzioni. Con questo evento vogliamo aiutare i nostri professionisti, sensibilizzarli in questo nuovo percorso", ha dichiarato Carmelo Iannicelli, consigliere tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e presidente della commissione Tlc, in occasione del convegno 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', ora in corso all'Acquario Civico di Milano.