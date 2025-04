Ibc, strada per la competitività passa dalla digitalizzazione

Digital transformation al centro del seminario promosso a Bologna da Ibc - Associazione industrie beni di consumo ‘Industria dei beni di consumo ed evoluzione del contesto competitivo. Strumenti e soluzioni per la trasformazione digitale’. Come evidenziato nel corso dell’incontro, molti strumenti per la trasformazione digitale delle organizzazioni sono oggi già disponibili, modulabili e scalabili sulla base delle esigenze di ciascuno, offrendo a pmi e micro imprese la possibilità di avviare il processo senza aver bisogno di investimenti ingenti.