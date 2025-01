Ict, Valentini (Mimit): "Dobbiamo investire di più" 

Il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della presentazione del secondo Rapporto Anitec-Assinform sulla 'Ricerca e innovazione Ict in Italia'.

"Il settore Itc ha una sua tenuta e stiamo tornando ai livelll pre Covid, ma lo sforzo non è ancora sufficiente. Dobbiamo investire di più. Dobbiamo fare rete con le Pmi perchè la concorrenza si fa sulla raccolta dei dati. Le Pmi sono nani a cavallo dei giganti e per questo i dati sono fondamentali. Ci troviamo in un mondo di concorrenza sfrenata''. Lo sottolinea Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della presentazione del secondo Rapporto Anitec-Assinform sulla 'Ricerca e innovazione Ict in Italia'.