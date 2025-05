Il nuovo portale di trasporto auto torinese che unisce Italia ed Europa e che dà lavoro ai trasportatori

in collaborazione con: SpediamoAuto

Spesso, quando si parla di servizi per le imprese, si finisce per perdersi in promesse pubblicitarie vuote. I bisogni reali vengono mascherati da strategie di marketing, lasciando in secondo piano ciò che conta davvero: la praticità e l’efficacia del servizio.

In un mondo già complesso, orientarsi tra opzioni poco chiare e informazioni contrastanti può essere un’impresa. Con SpediamoAuto, però, le cose cambiano.

Questo portale, nato a Torino, rende la logistica più accessibile, diretta e funzionale, proprio come dovrebbe essere.

Come trovare il trasportatore ideale per le tue esigenze?

Hai acquistato un’auto in un altro paese? Devi ampliare la tua flotta aziendale? Stai pianificando un trasloco? Vuoi esplorare l’Olanda in camper senza doverlo guidare fino a lì?

O magari la tua vettura ti ha abbandonato e hai urgenza di farla spostare in un luogo specifico, a un orario preciso?

Questi sono solo alcuni dei tanti scenari che potrebbero spingerti a cercare un servizio di trasporto auto con bisarca. Potremmo elencarne all’infinito, ma la vera domanda è: come soddisfare queste necessità? Il primo passo è individuare il trasportatore più adatto.

Ma come scegliere? Ti affidi al prezzo più basso? Alla vicinanza geografica? O magari al sito web più accattivante o al volto del testimonial? Tra mille opzioni, quale sarà quella giusta?

SpediamoAuto: la soluzione che semplifica tutto

La certezza di fare la scelta giusta non è mai assoluta, ma si basa su probabilità.

Con un motore di ricerca tradizionale, ti limiti a esplorare i primi risultati o ti perdi in un mare di schede aperte, finendo più confuso di prima.

SpediamoAuto cambia le regole del gioco, perché è un’unica piattaforma che ti mette in contatto diretto con molteplici soluzioni, in modo rapido e intuitivo.

Bastano tre dati per avere risultati immediati

Per trovare le offerte più vantaggiose, sia in termini di costo che di posizione geografica, bastano tre semplici informazioni:

1. Il tipo di veicolo da trasportare.

2. La tratta desiderata.

3. Il tuo indirizzo email.

Compila così il form sulla homepage, riceverai le proposte più adatte alle tue esigenze.

Da dove nasce SpediamoAuto?

SpediamoAuto è il frutto della collaborazione tra Sanobusiness, una realtà torinese che opera nel digitale, la web agency Kilobit, anch’essa di Torino, e professionisti esperti del settore dei trasporti.

L’obiettivo del portale è duplice: da un lato, generare opportunità di lavoro per i trasportatori che aderiscono alla piattaforma; dall’altro, semplificare la ricerca per gli utenti, rendendola più veloce ed efficiente.

In altre parole, SpediamoAuto non si limita a essere un semplice servizio di trasporto, ma si pone come un vero e proprio facilitatore logistico, capace di offrire molteplici opzioni su un’unica piattaforma, ottimizzando il processo e creando valore per tutti.

A chi si rivolge SpediamoAuto?

Il portale si rivolge a un pubblico ampio e diversificato:

● Privati che necessitano di spostare auto, camper o furgoni.

● Aziende che devono gestire flotte o trasporti specifici.

● Liberi professionisti con esigenze logistiche.

● Trasportatori che vogliono ampliare le loro opportunità di lavoro.

SpediamoAuto opera sia in Italia che in tutta Europa, offrendo soluzioni su misura per ogni tipo di necessità.

In definitiva, SpediamoAuto non è solo un servizio, ma una rivoluzione nel mondo della logistica, pensata per semplificare la vita di chi si muove, ovunque si trovi.

Recensione fornita in maniera indipendente da un nostro partner nell'ambito di un accordo commerciale tra le due parti.