Il Registro delle Imprese: l'Hub dei Big data per l'economia italiana - Ascolta

La Pubblica Amministrazione è il maggiore generatore di dati "certi" - amministrativi, fiscali, previdenziali, anagrafici, economici, ambientali, sanitari, scolastici – gestiti in modo massivo e integrato. Sono i “Big Data” pubblici che la PA è fortemente impegnata a offrire attraverso strumenti e soluzioni all'avanguardia, per estrarre e mettere a disposizione di chi ne ha bisogno questo enorme patrimonio di informazioni. Come ci raccontano Paolo Ghezzi, Direttore Generale di InfoCamere, e Carlo Rossi Chauvenet, Data Protection Officer ed esperto dei temi legali connessi con modelli di business a forte contenuto tecnologico.