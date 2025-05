Immobili, Eurispes presenta al Forum Pa ricerca su quelli pubblici

"Valorizzazione di beni immobili dello Stato": è il titolo dell'incontro che si terrà, lunedì 19 maggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30, nell'ambito del Forum Pa al Palazzo dei Congressi di Roma. Nell'occasione sarà presentata la ricerca sul tema degli immobili pubblici realizzata dall'Eurispes. L'incontro si apre con i saluti istituzionali di Renato Loiero, consigliere per le Politiche di Bilancio presso la presidenza del consiglio dei ministri. Intervengono Stefar Mantella, direttore del Mef (Direzione Valorizzazione del patrimonio pubblico), Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi SpA, Enrico Martino, direttore Pnrr del ministero del Turismo, Giovanni Candigliota, ricercatore della Fondazione Eurispes e director Dg Gov 360. Il patrimonio immobiliare dello Stato rappresenta una delle più grandi risorse strategiche, ma anche una delle più complesse da valorizzare.

La tavola rotonda propone una riflessione sullo stato attuale e sulle prospettive future delle politiche di valorizzazione degli immobili dello Stato, alla luce delle opportunità aperte dal Pnrr, dei vincoli di bilancio e delle nuove esigenze funzionali, ambientali e territoriali. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti normativi e operativi oggi disponibili, alle sinergie tra amministrazioni centrali e territoriali e al ruolo dei partenariati pubblico-privato.

I relatori analizzeranno, attraverso casi concreti, come l'innovazione digitale, i criteri ambientali minimi (Cam), la rigenerazione urbana e la riconversione a fini turistico-culturali possano trasformare gli immobili da passività per il bilancio dello Stato a risorse per lo sviluppo sostenibile. Quali sono le best practice già emerse? Cosa accadrà una volta conclusa la fase straordinaria del Pnrr? L'incontro sarà l'occasione per confrontarsi e interrogarsi sul futuro della governance della valorizzazione, anche in ottica di medio-lungo termine: dalla necessità di una visione strategica integrata, alla costruzione di filiere pubbliche efficienti, fino all'adozione di modelli digitali, sostenibili e replicabili.