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Immobiliare, Balestrieri: "Ai velocizza processi ma identità aziendale a rischio"

26 marzo 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
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"Siamo in un momento storico particolare, in cui l'intelligenza artificiale da una parte sta velocizzando" i processi "e dall'altra sta accorciando le distanze tra le diverse aziende. Il rischio però è quello di appiattire le identità aziendali". Per creare e mantenere "un'identità aziendale importante" occorre "la cultura". A dirlo Simone Balestrieri, senior operations e leadership advisor, ex Amazon general manager, intervenuto al panel 'I leadership principles come leva competitiva: costruire cultura aziendale nei mercati maturi', in occasione dei Real Estate Awards 2026, l'evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore.

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