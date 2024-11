Immobiliare, Paterna (Sinergie): “Necessario avere coraggio nel quotidiano per scrivere il futuro”

“Avere coraggio nella realtà immobiliare significa avere il coraggio di cambiare, di lasciarsi qualcosa alle spalle, di abbracciare le nuove tecnologie, di lavorare su nuovi metodi, il coraggio di allargarsi anche agli altri, quindi adottare una certa inclusione nei confronti dei giovani, in quanto il settore immobiliare ha bisogno di maggiore perimetro, con maggiore crescita e maggiore prospettiva, quindi è necessario avere coraggio nelle piccole azioni quotidiane per scrivere il futuro”. A dirlo Gerardo Paterna, organizzatore di Sinergie, in occasione dell’evento ‘Sinergie’, svoltosi a Milano e dedicato agli agenti, ai servizi e alla tecnologia per l'immobiliare.