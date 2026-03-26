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Immobiliare, Ricciardi (Kroll): "Mercato italiano vive momento molto positivo"

26 marzo 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
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"Il mercato immobiliare italiano sta raccogliendo i frutti dell'anno precedente e vive un momento estremamente positivo. C'è stata la ripresa di varie asset class, con il retail primo per investimenti, seguito dall'hospitality e dalla logistica. Si tratta di asset class trainate da fattori macroeconomici di medio lungo termine". A dirlo Paola Ricciardi, Country Head Italy di Kroll, all'edizione 2026 dei Real Estate Awards, l'evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore, nel corso del panel 'Le sfide per il mercato immobiliare in un contesto macroeconomico incerto: chi e come ne potrà trarre vantaggio?'.

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