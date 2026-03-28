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Immobiliare: Rosina (UniCatt), 'anziani in aumento, ricambio generazionale insufficiente nel mondo del lavoro'

28 marzo 2026 | 08.55
Redazione Adnkronos
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"La crisi demografica è sempre più pervasiva ed evidente, soprattutto in Europa, ma in particolare in Italia. La popolazione anziana, infatti, aumenta pressoché ovunque, perché siamo sempre più longevi, ma in Italia, in particolare - e questo è ciò che porta da transizione a crisi demografica - le nuove generazioni sono meno presenti; pertanto, il ricambio generazionale risulta insufficiente all'interno del mondo del lavoro. Ciò genera un impatto importante sull'economia, poiché vi sono sempre meno persone all'interno del mondo del lavoro a fronte di una popolazione anziana in aumento". E' quanto affermato da Alessandro Rosina, Professore di Demografia e Direttore Lsa, Università Cattolica di Milano, ai Real Estate Awards 2026, l'evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore, partecipando al panel 'Generazioni che mancano: le conseguenze demografiche sul futuro dell'Italia e l'impatto sul settore immobiliare'. A sostenere l'edizione di quest'anno in qualità di Title Sponsor è idealista, portale immobiliare N.1 in Italia.

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